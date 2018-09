Tiener (19) doodgestoken door buurman omdat muziek te luid stond HR

16 september 2018

23u26

Bron: France Bleu, Le Parisien 10 In het Franse Lomme, een deelgemeente van Rijsel op nog geen 10 kilometer van de Belgische grens, is zaterdagavond een tiener doodgestoken door zijn buurman. Dat gebeurde tijdens een woordenwisseling over de muziek, die volgens de dader te luid stond.

Het slachtoffer was zaterdag omstreeks 19 uur in zijn huis in de Avenue Dunkerque naar luide muziek aan het luisteren. Dat stoorde zijn buurman en die ging daarover klagen. Tijdens die discussie laaiden de gemoederen op, en plots haalde de buur een mes boven en stak dat vier keer in de borst van de tiener. Die werd geraakt in het hart en de longen, zakte in elkaar en stierf ter plaatse.

De feiten vonden plaats in een appartementsgebouw waar jongeren wonen die zich in een traject van sociale reïntegratie bevinden. Voordien zouden er volgens de burgemeester van Rijsel nooit problemen geweest zijn. De dader is aangehouden.