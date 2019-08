Tiener (18) zwaargewond na val van hotelbalkon op vijfde verdieping: “Afvalcontainer redde zijn leven” Caspar Naber

07 augustus 2019

13u48

Bron: AD 5 Een vakantie met vrienden op Mallorca is voor een 18-jarige Nederlander uitgedraaid op een drama. Hij viel van het balkon van hun hotelkamer op de vijfde verdieping en ligt nu in kritieke toestand in het ziekenhuis. De tiener mag van geluk spreken dat hij nog leeft, melden plaatselijke media.

Zijn val van zo'n vijftien meter hoogte werd gebroken door een vuilcontainer in de steeg naast het hotel. Een groene kunststof container op vier wielen, zo is te zien op een foto op ultimahora.es.

Volgens de nieuwssite kwam de Nederlander terecht op het deksel van de vuilcontainer. Die gaf weliswaar iets mee maar desondanks liep de tiener kneuzingen op over het hele lichaam en verwondingen aan verschillende organen en/of lichaamsdelen. Hij werd in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis en ligt op de intensive care.

Alcohol en/of drugs

De oorzaak van de val is nog onduidelijk maar het slachtoffer vertoonde “duidelijke kenmerken van overmatig alcohol- en/of drugsgebruik’’, schrijven plaatselijke media op basis van politiebronnen. Volgens hen was er aanvankelijk sprake van dat de Nederlander van de tweede verdieping naar beneden was gevallen omdat meerdere mensen dat hadden verklaard, maar later bleek dat hij met een groep vrienden verbleef in een hotelkamer op de vijfde verdieping.

Volgens diariodemallorca.es gingen de Nederlanders zondagavond stappen, viel het latere slachtoffer omstreeks 05.45 uur van het balkon en was hij op dat moment alleen in de hotelkamer.