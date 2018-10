Tiener (17) overleden na vechtpartij in Parijse buitenwijk TTR

24 oktober 2018

12u32

Bron: Belga 2 Een 17-jarige jongeman is gisterenavond om het leven gekomen nadat hij een slag op de schedel kreeg tijdens een vechtpartij in Sarcelles (Val-d'Oise), een buitenwijk van Parijs. Dat bevestigt de Franse politie vandaag.

De tiener werd mogelijk geslagen met een stok, zegt diezelfde bron. De vechtpartij gebeurde rond 19.30 uur, niet ver van het RER-station. Gisterennacht kwam in Parijs nog een andere man om het leven bij een steekpartij in het twintigste arrondissement.

De sterfgevallen komen er na een reeks gewelddadigheden met jongeren in de buitenwijken van Parijs. Tien dagen geleden stierf een 13-jarige schooljongen, nadat hij geslagen was in Seine-Saint-Denis. Vier verdachten tussen 15 tot 16 jaar oud zitten daarvoor in de cel. Het slachtoffer zou zijn "geschopt", toen hij op de grond lag na een woordenwisseling met een groep jongeren die gewapend waren met stokken, ijzeren staven en een paintball-pistool. Volgens de autopsie stierf de jongeman, die hartproblemen had, aan een longoedeem.

Een maand eerder nog werd een 16-jarige jongen doodgeschoten in Saint-Denis, aan de andere kant van het departement. Twee andere mensen raakten gewond bij de schietpartij die de stad schokte.

Vorige week dook een filmpje op van een 16-jarige leerling die een lerares bedreigde met een wapen in een voorstad van Parijs. De tiener hield een speelgoedpistool tegen haar hoofd. Het wapen was dan wel nep, maar de lerares diende toch klacht in.

