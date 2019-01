Tiener (16) sterft nadat hij tijdens cruise via balkon in kajuit ouders probeert te raken en te pletter valt KVDS

Bron: Sun Sentinel, Daily Mail 0 Een 16-jarige jongen is om het leven gekomen toen hij tijdens een cruise in de Caraïben via een balkon in de kajuit van zijn ouders probeerde te geraken. Laurent Mercer viel te pletter op een asfalt oppervlak dat langsheen het schip loopt, ongeveer vijf verdiepingen lager. Het was al het tweede dodelijke incident op het schip in een maand tijd.

Het incident gebeurde vrijdag op de Harmony of the Seas, een schip van het Amerikaanse bedrijf Royal Caribbean International. De jongen verbleef met zijn ouders op de achtste verdieping en zou de kaart om de deur van de kamer te openen, verloren zijn. Daarop probeerde hij via de balkons de kamer te bereiken. Met noodlottige gevolgen.

Volgens de lijkschouwer van Broward County in Florida probeerde het medisch personeel van het schip de jongen nog te reanimeren. Zijn hoofdwonde bleek echter fataal en hij werd kort voor de middag doodverklaard.





Het schip – dat plaats biedt aan 5.400 passagiers – lag afgemeerd in Labadee (Haïti), op zijn eerste stop tijdens een zevendaagse cruise in het westelijke deel van de Caraïben. Het schip kwam van Port Everglades in Fort Lauderdale, Florida. Het was daar dat het zondag ook opnieuw binnenliep en het lichaam overgedragen werd aan de autoriteiten van Broward County.

Het gezin was afkomstig van Wallis en Futuna, een Frans eiland in de Stille Oceaan vlakbij Fiji. Verder is er over hen niets bekend.

Vorige maand nog kwam een bemanningslid van hetzelfde schip om het leven nadat hij overboord viel terwijl het schip onderweg was van Fort Lauderdale naar Sint-Maarten.