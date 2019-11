Tiener (16) opgepakt voor aansteken van bosbrand in Australië die minstens 14 woningen in de as legde Joeri Vlemings

14 november 2019

08u15

Bron: news.com.au, Daily Mail 2 Australië brandt zoals nooit tevoren, vooral de oostkust. Een jongen van zestien is opgepakt voor brandstichting. Hij wordt ervan verdacht verantwoordelijk te zijn voor een zware bosbrand die minstens veertien woningen in de as legde. De bevolking is woedend op de tiener.

De jongen van zestien zou de bosbrand zaterdag opzettelijk aangestoken hebben aan een bos in Cobraball ten westen van het toeristische Yeppoon, zo’n 650 km ten noorden van Brisbane in de Australische deelstaat Queensland. Zeker veertien woningen gingen in vlammen op en nog twaalf andere gebouwen werden verwoest. De tiener is niet formeel aangeklaagd voor brandstichting, maar zal voor de jeugdrechter moeten verschijnen.

De brand van Cobraball is een van de meer dan zeventig haarden die momenteel nog altijd woeden in Queensland. Volgens de politie is het een wonder dat er niemand is omgekomen bij de recentste branden in Queensland. Sinds het begin van de bosbranden vielen er in totaal vier doden. Vanochtend plaatselijke tijd werd nog een lichaam van een overleden man ontdekt in de staat New South Wales.

Op sociale media wordt misnoegd gereageerd op de brandstichting door de tiener. “Ze zijn zeker oud genoeg, of anders moeten hun ouders een boete krijgen. Iemand moet dokken voor de gevolgen”, klinkt het onder meer.