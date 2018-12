Tiener (14) gewond aangetroffen in winkelstraat in Amsterdam, vermoedelijk neergestoken Marlies van Leeuwen HA

27 december 2018

19u53

Bron: AD.nl 2 Een jongen van 14 jaar is vanmiddag gewond geraakt in Amsterdam Zuidoost. Vermoedelijk werd hij neergestoken. Het incident gebeurde in de buurt van een Zeeman-filiaal in een drukke winkelstraat.

Silfred Hamilton, die als medisch hulpverlener werkt, hoorde sirenes in de buurt, liep ernaartoe en vroeg of hij kon helpen. Dat kon hij. “De politie was al aanwezig, maar de ziekenwagen nog niet. Volgens de politie was het veilig. Ik heb dan geprobeerd om de jongen stabiel te houden tot de ambulance arriveerde.”

De jongen had “een fikse wonde” in de buik. “Hij was wel volledig alert. Ik kon met hem praten”, zegt Hamilton aan onze collega’s van AD.nl. “Het is nooit leuk om zoiets mee te maken, maar als je ermee bezig bent, denk je daar niet over na. Je probeert gewoon iemand stabiel te houden.”



De jongen werd voor verzorging naar het ziekenhuis gebracht.

“Niets gemerkt”

Het incident gebeurde rond 15 uur voor een Zeeman-filiaal in de Karspeldreef. Een getuige verklaarde aan de lokale zender AT5 dat de jongen was neergestoken, maar de politie kan dat nog niet bevestigen. De tiener zakte ter plaatse in elkaar. Toen het gebeurde, was het erg druk in de winkelstraat.



“Ik heb van de steekpartij niets gemerkt", zegt een medewerkster van de kledingwinkel. “Toen er van alle kanten politie aankwam, ben ik wel even gaan kijken. Er stonden veel mensen omheen, maar die waren niet in paniek. De situatie leek onder controle.”

Of er al een verdachte is opgepakt, is niet duidelijk. De politie is een onderzoek gestart.

Op de #Karspeldreef in Amsterdam #Zuidoost is vanmiddag een #gewonde gevallen. De politie werd opgeroepen in verband met een mogelijke #steekpartij.

Of het om een #steekwond gaat, kon de politie nog niet zeggen. Het slachtoffer is met hartslag overgebracht naar het ziekenhuis. pic.twitter.com/Wk3gWmd5oz Reinder van Zaanen(@ rvz_ooggetuige) link