Tienduizendste Boeing 737 rolt van de band

20 februari 2018

02u24

In de Verenigde Staten is de tienduizendste Boeing 737 van de band gerold. Het populaire passagiersvliegtuig is sinds 1967 in gebruik en is het bestverkochte verkeersvliegtuig ooit.

The 10,000 737 has been offloaded from the rail car and ready to be loaded into final assembly at Renton tonight.#10000th737



6868 1A017 42571 N8717M 737-8 @SouthwestAir pic.twitter.com/p6eChY4ED8 Woodys Aeroimages(@ AeroimagesChris) link

In ons land is het vliegtuig ook populair: Brussels Airlines had tot voor kort vijf Boeing 737-300's en vijf Boeing 737-400's in haar vloot, die nu vooral uit Airbussen en Sukhoi Superjets bestaat. Jetair vliegt wel nog met Boeing en heeft vier Boeing 737-700's en veertien Boeing 737-800's in haar vloot.

TNT Airways heeft vijf Boeing 737-300F's en negen Boeing 737-400SF's. Sabena had elf 737's in haar vloot. SN Brussels Airlines had elf exemplaren van dit type.

In Nederland behaalde koning Willem-Alexander vorig jaar nog zijn vliegbrevet voor de Boeing 737. De koning vliegt - weliswaar anoniem - al jarenlang twee keer per maand voor de KLM passagiers door Europa om aan voldoende vlieguren te komen om zijn brevet niet te laten vervallen.