Tienduizenden Wit-Russen opnieuw op straat tegen frauduleuze verkiezingsuitslag, 633 mensen opgepakt JOBR

06 september 2020

19u45

Bron: DPA, AFP 19 In de hoofdstad Minsk, maar ook in andere steden in Wit-Rusland, zijn zondag opnieuw tienduizenden mensen de straat opgetrokken om te protesteren tegen de frauduleuze verkiezingen van 9 augustus. Volgens het Wit-Russische ministerie van Binnenlandse Zaken zijn 633 demonstranten aangehouden.

Sinds president Aleksandr Loekasjenko vorige maand verklaarde dat hij opnieuw de verkiezingen gewonnen had, is het erg onrustig in Wit-Rusland. Zondag is de dag waarop de oppositie de meeste mensen op straat krijgt. Ook vandaag was dat niet anders. Volgens sommige bronnen manifesteerden honderdduizenden Wit-Russen tegen de president. Ze willen niet alleen zijn ontslag, maar eisen ook de vrijlating van alle politieke gevangenen. Daarnaast willen de demonstranten nieuwe verkiezingen en een bestraffing van het brute politiegeweld.

Waarschuwingen

Volgens het Franse persagentschap AFP trokken in de hoofdstad Minsk alleen al meer dan 100.000 mensen de straat op, ondanks waarschuwingen van Loekasjenko en de ordediensten dat er zou worden opgetreden. De actievoerders tooiden zich in de historische wit-rood-witte vlag van Wit-Rusland en riepen leuzen tegen de president.

Op videobeelden is te zien hoe tientallen mensen werden afgevoerd. Het ministerie van Binnenlandse Zaken zei dat het indien nodig nog versterking wilde sturen naar Minsk. De zogenoemde ‘Mars van de eenheid’ moest eindigen op het Onafhankelijkheidsplein in de stad, maar dat was hermetisch afgesloten. In andere steden, zoals Grodno, was te zien hoe geüniformeerde agenten de actievoerders bestormden. In Brest zou dan weer traangas ingezet zijn. Uiteindelijk werden 633 demonstranten aangehouden. Daarvan blijven er 363 in voorlopige hechtenis tot rechtbanken zich over hun dossier buigen. Het gaat om het grootste aantal arrestaties sinds het eerste protest tegen de herverkiezing van Loekasjenko op 9 augustus.

Lees ook:

Duizenden Wit-Russische vrouwen de straat op tegen Loekasjenko, vreedzame studenten met geweld in busjes gesleurd

Wit-Russische president Loekasjenko stapt met kalasjnikov in de hand uit helikopter aan paleis