Tienduizenden VW-bezitters krijgen voor Britse gerecht gelijk in zaak tegen Volkswagen

Belga

06 april 2020

13u57

Tienduizenden Volkswagen-bezitters hebben maandag voor het gerecht in Londen gelijk gekregen in een zaak, die ze hadden aangespannen tegen de Duitse autobouwer Volkswagen, in de nasleep van het schandaal met de sjoemelsoftware.