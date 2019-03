Tienduizenden Spanjaarden betogen tegen ontvolking platteland nla

31 maart 2019

19u42

Bron: Belga 0 Tienduizenden Spanjaarden hebben vandaag in Madrid geprotesteerd tegen de massale ontvolking van de landelijke gebieden en de gebrekkige infrastructuur op het platteland. De betogers hadden spandoeken mee met opschriften als "gelijkheid voor dorpen en steden" en "Spanje heeft landelijk leven nodig".

Tientallen organisaties uit 23 verschillende provincies organiseerden de optocht. Volgens de organisatoren stapten er 100.000 mensen mee met de betoging, maar Madrid houdt het op 50.000 deelnemers.

Volgens de statistieken van de Spaanse regering heeft 48 procent van de Spaanse gemeenten een bevolkingsdichtheid van minder dan 12,5 inwoners per vierkante kilometer. Volgens de EU-normen is dat een gebied met een lage dichtheid en een ontvolkingsrisico. Bijna 1.300 dorpen tellen minder dan honderd inwoners.

Vooral de provincies Teruel en Soria worden getroffen door de leegloop van het platteland. De burgerorganisatie Soria Ya! haalt als voorbeeld aan dat de nog nauwelijks 89.000 inwoners van de provincie Soria allemaal in het voetbalstadion van FC Barcelona passen. "De provincie sterft", zo zegt Angel Fernandez, een landbouwer uit die provincie. "Ze laten ons achter zonder treinen, zonder snelwegen.”

De sociaaldemocratische premier Pedro Sanchez had vrijdag nog zeventig maatregelen aangekondigd om de exodus tegen te gaan. Zo moeten onder meer betere internetaansluitingen en bijkomende jobs ertoe leiden dat leven op het platteland weer aantrekkelijker wordt. Maar volgens critici probeert de regeringsleider op die manier vooral stemmen uit landelijke gebieden binnen te halen bij de parlementsverkiezingen van 28 maart. Ondanks hun beperkte bevolkingsaantal, kunnen de kiezers uit de afgelegen gebieden een sleutelrol spelen bij de zetelverdeling.