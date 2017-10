Tienduizenden separatisten barsten in vreugde uit in Barcelona 18u06

Bron: Belga 0 EPA Tienduizenden betogers die voor de onafhankelijkheid van Catalonië zijn, hebben vandaag in Barcelona met vreugdekreten de afkondiging van een Catalaanse republiek toegejuicht, zo is ter plaatse vastgesteld. De betogers stonden opeengepakt aan het park waarin het Catalaanse parlement ligt.

De zitting van het parlement werd rechtstreeks uitgezonden op grote schermen aan het Parc de la Ciutadella, in het centrum van de tweede stad van Spanje. Er klonk "hoera", applaus en "onafhankelijkheid" in het Catalaans uit de mensenmassa op, op het moment dat de uitslag werd bekendgemaakt van de stemming waarmee het parlement Catalonië tot een "onafhankelijke staat in de vorm van een republiek" uitriep.

De onafhankelijkheid werd door 70 van de 135 volksvertegenwoordigers goedgekeurd, tot ongenoegen van de verkozenen van de oppositie die het halfrond hadden verlaten en de stemming geboycot hadden. Terwijl ze Catalaanse cava dronken en elkaar omhelsden, hieven de betogers allemaal samen met veel overtuiging de hymne van Catalonië aan, de meeste met opgeheven vuist.

De grote separatistische organisaties ANC en Omnium Cultural, waarvan de leiders half oktober in voorlopige hechtenis werden genomen wegens "agitatie", hadden opgeroepen tot de betoging voor het Catalaanse parlement.

