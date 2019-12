Tienduizenden ‘Sardienen’ betogen in Rome tegen Salvini en populisme LH

14 december 2019

18u25

Bron: AFP, DW, La Repubblica, Belga 4 Tienduizenden mensen zijn vandaag in Rome op straat gekomen om te betogen tegen de extreemrechtse politicus Matteo Salvini en populisme. Ze maken deel uit van de ‘Sardienen’, een partijloze burgerbeweging die vorige maand ontstond.

De Sardienen vulden het volledige Piazza San Giovanni voor de basiliek van Sint-Jan van Lateranen. Dat plein geldt als de traditionele ontmoetingsplaats voor manifestaties van de vakbonden en de Italiaanse linkerzijde. “Het was ons idee om het plein te vullen. Ik zou zeggen dat ons doel bereikt is”, zei Mattia Santori, een van de oprichters van de beweging. De mensen die afgezakt zijn naar het plein, kunnen nog het onderscheid tussen politiek en marketing maken, klonk het. “We hopen dat het geweld uit de politieke taal verdwijnt.”

Lokale media zeggen dat er ongeveer 100.000 betogers waren. De politie schat de opkomst op 35.000 mensen, aldus de krant La Repubblica.

Sardine als symbool

De beweging van de ‘Sardienen’ ontstond net een maand geleden, naar aanleiding van een toespraak van Matteo Salvini in Bologna. Een ‘flash-mob’ van tegenstanders had toen 12.000 mensen op de been gebracht, veel meer dan de organisatoren gehoopt hadden. Daarop werd de sardine als symbool gekozen voor de nieuwe beweging, naar analogie met de gekende uitdrukking over sardienen in blik.

In de weken nadien werden tientallen protesten gehouden in de steden Milaan, Firenze, Napels en Palermo. Die brachten telkens duizenden demonstranten op de been. De betoging van de ‘Sardienen’ van vandaag in Rome is de grootste tot nu toe.

Ook protest in Brussel

Op het Albertinaplein in Brussel hebben deze namiddag een 250-tal mensen zich verzameld om te protesteren tegen het populisme, extreemrechts en Salvini. Ook in andere Europese en Italiaanse steden kwamen betogers op straat.