Tienduizenden rouwenden stappen over iconische Brooklyn Bridge New York tijdens herdenking George Floyd, protesten gaan door na avondklok KVDS IB TT

05 juni 2020

06u45

Bron: New York Times, ABC News, The Guardian, ANP, Belga 10 Niet alleen in de Amerikaanse stad Minneapolis werd gisteren een herdenkingsplechtigheid gehouden voor George Floyd, de zwarte man die vorige week stierf door politiegeweld. Ook in New York City werd hij herdacht. Daar stapte een indrukwekkende groep van rouwende mensen over de bekende Brooklyn Bridge. Die moest zelfs een tijdlang afgesloten worden. Ook na het ingaan van de avondklok ging de demonstratie verder. Tientallen aanwezigen werden gearresteerd.



Beelden van Amerikaanse televisiestations toonden een massa marcherende mensen. Volgens tv-zender NBC zou het om tienduizenden deelnemers gegaan hebben. Ze droegen onder meer borden mee waarop ‘Black Lives Matter’ en ‘Justice for Floyd’ stond te lezen.

Net ervoor had een plechtigheid plaatsgevonden voor de betreurde George Floyd in Brooklyn. Terrence Floyd, de broer van George, woont daar en woonde de herdenkingsdienst bij. Hij bedankte de aanwezigen voor hun steun en riep hen op om alles vreedzaam te laten verlopen. “Ik ben trots op het protest”, zei hij. “Maar ik ben niet trots op de vernielingen. Mijn broer hield daar niet van. De Floyds zijn een godvrezende familie.”

De politie van New York waarschuwde dat de brug in de richting van het centrum van de stad door de manifestatie volledig moest worden afgesloten voor het verkeer.

A massive group of mourners is marching across the Brooklyn Bridge following a memorial for George Floyd in New York City. https://t.co/V9PORuTr72 pic.twitter.com/PempwzWXTp ABC News(@ ABC) link

Naast de grote protestmars op de Brooklyn Bridge, was er ook een protestmars bezig in Brooklyn zelf die richting de wijk Williamsburg ging. Om de protesten niet uit de hand te laten lopen op plekken waar de politie stond opgesteld, stapten sommige demonstranten uit de rij om de overige mensen aan te manen om door te lopen, ondanks het feit dat sommige demonstranten de politie probeerden uit te dagen.

Degenen die escalatie probeerden te voorkomen, smeekten de uitdagers om door te lopen en het geweld van de afgelopen dagen te vermijden. “Het was vreselijk eng”, zegt Janeese Castelar, een songwriter die samen met een andere vrouw probeerde te verhinderen dat de demonstranten de politie benaderden. “Maar we worden geconfronteerd met geweld en mensen denken dat het onze schuld is, dus ik moet bewijzen dat het niet zo is”, zegt ze aan een correspondent van The Guardian.

Demonstrerende New Yorkers negeren avondklok

De protesten gingen nog door tot na het ingaan van de avondklok, meldt de New York Times. Volgens de krant heeft de politie tientallen demonstranten gearresteerd. Duizenden mensen waren volgens de krant na 20 uur plaatselijke tijd (toen de avondklok inging) nog op de been in Brooklyn, Manhattan en The Bronx.

In Manhattan demonstreerden honderden mensen bij de ambtswoning van burgemeester Bill de Blasio. Volgens veel demonstranten heeft de politie te hard opgetreden bij de protesten in de stad.

Protestors in tears telling other protestors to take another road and avoid #NYPD who are blocking the on ramp to the BQE. Chants of “peaceful protest” #nycprotests pic.twitter.com/lSQbsRNRmf Ankita Rao(@ anrao) link

Protesten verlopen rustig in Washington

In hoofdstad Washington DC, waar de de avondklok werd opgeheven, verlopen de protesten rustig, meldt The Washington Post. De groepen mensen die er op de been zijn om te protesteren lijken kleiner van omvang te zijn dan de afgelopen dagen het geval was. Eerder op de dag werd bekend dat de hekken die vanwege de demonstraties rond het Witte Huis zijn geplaatst tot 10 juni blijven staan.

Ondanks dat het relatief rustig bleef in Washington, kreeg de stad wel te maken met een spectaculaire onweersbui. Op sociale media circuleert een filmpje waarbij het Washington Monument, een obelisk van 169 meter hoog, door de bliksem getroffen wordt. “Want protesten, avondklok, militairen en pandemie zijn nog niet genoeg in een week voor DC", spotte een journaliste van de Washington Post op Twitter:

Because protests, curfews, military, pandemic not enough action for DC this week... lightning⚡️struck the Washington Monument tonight pic.twitter.com/EqD9CkgXRY Joyce Karam(@ Joyce_Karam) link

Ook in andere Amerikaanse steden werd opnieuw geprotesteerd, waaronder in Santa Monica, Nashville, Salt Lake City en Atlanta. In Boston vond een wake plaats uit protest tegen racisme, waarbij burgemeester Marty Walsh voorging in een moment van stilte. Dat moment duurde 8 minuten en 46 seconden, net zo lang als een agent vorige week een knie in de nek van de zwarte George Floyd legde bij zijn aanhouding. Floyd stierf na zijn arrestatie. Zijn dood was de aanleiding voor de huidige protestgolf in de VS.

Coronatests

De gouverneur van Minnesota roept iedereen die heeft deelgenomen aan de protesten rond de dood van George Floyd zich te laten testen op het coronavirus. In Minnesota ligt Minneapolis, de stad waar Floyd om het leven kwam en grootschalige protesten ontstonden na zijn overlijden. “Als je denkt dat je bent blootgesteld, neem dan binnen vijf dagen na het evenement een test”, schreef gouverneur Tim Walz op Twitter. “Als die negatief is, laat je dan veertien dagen na het evenement nogmaals testen.”