Tienduizenden Roemenen protesteren opnieuw tegen regering

Daimy Van den EedePatrick Van Gompel

12 augustus 2018

20u49

Bron: VTM Nieuws

In Roemenië hebben opnieuw tienduizenden mensen betoogd tegen de regering van sociaaldemocraten. Ze eisen het ontslag van de regering omdat die corrupt is. Vrijdagavond was een betoging al helemaal uit de hand gelopen, er vielen toen bijna vijfhonderd gewonden.