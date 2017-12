Tienduizenden Puerto Ricanen gaan donkere kerst tegemoet: nog steeds geen elektriciteit na orkaan Maria IVI

Bron: Time 32 AFP Tienduizenden bewoners in Puerto Rico zullen ook tijdens de kerstdagen in het donker zitten. Zij leven sinds de doortocht van orkaan Maria nog steeds zonder elektriciteit. Ten vroegste in februari kunnen ze opnieuw stroom verwachten.

Het is ondertussen al drie maanden geleden dat orkaan Maria grote vernieling heeft achtergelaten in Puerto Rico. Duizend mensen zijn toen omgekomen. Het eiland zat na de doortocht van de orkaan ook zonder elektriciteit. De autoriteiten proberen al maanden om Puerto Rico opnieuw op poten te krijgen.

Volgens de regering opereert het elektriciteitsnet van het eiland nu aan 65% van de capaciteit. Dat wil echter niet zeggen dat 65% van de huishoudens ook elektriciteit hebben. De eersten die opnieuw van stroom werden voorzien waren ziekenhuizen, waterzuiveringscentrales en andere instellingen die voorzien in de noden van de burgers. Ondertussen zitten tienduizenden mensen nog steeds in het donker.

Mei

Er wordt dan wel verwacht dat de meeste Puerto Ricanen tegen eind februari opnieuw elektriciteit zullen hebben, toch zijn er verschillende regio’s die waarschijnlijk pas in mei opnieuw het licht kunnen aansteken. In de regio’s in kwestie wonen in totaal zo’n 80.000 mensen.

Andere voorzieningen op het eiland zijn sneller hersteld, maar 12% van de tankstations en 8% van de supermarkten zijn nog steeds dicht. Telecommunicatie werkt voor 93%. Duizenden Puerto Ricanen zijn hun thuisland ondertussen ontvlucht. Zeker 296.000 mensen zijn naar Florida getrokken, aldus de lokale autoriteiten.