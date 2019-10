Tienduizenden op de been in Schotse hoofdstad Edinburgh: “de onafhankelijkheid komt eraan” ES

05 oktober 2019

20u03

In de Schotse hoofdstad Edinburgh nemen vandaag vele tienduizenden mensen deel aan een mars voor onafhankelijkheid. Volgens een parlementslid van de Scottish National Party (SNP) zijn er 250.000 aanwezigen.

De optocht werd georganiseerd door All Under One Banner, die de pro-onafhankelijkheidskrachten in Schotland wil verenigen. Via marsen en andere initiatieven probeert de vereniging naar eigen zeggen "de nood aan een onafhankelijk Schotland" duidelijk te maken. Vorig jaar vond in Edinburgh een gelijkaardige mars plaats, waar volgens All Under One Banner zo'n 100.000 mensen aan deelnamen. Volgens de lokale autoriteiten waren dat er eerder 20.000.

De Schotse eerste minister Nicola Sturgeon (SNP) kan niet op de mars aanwezig zijn, maar liet weten in gedachten bij de manifestanten te zijn. "Geniet van jullie dag. En twijfel niet: de onafhankelijkheid komt eraan", schreef ze. Als het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie verlaat, wil Sturgeon, die met haar SNP fel tegen de brexit gekant is, binnen de twee jaar een nieuw onafhankelijkheidsreferendum organiseren. Bij het vorige referendum, in 2014, stemde 55 procent van de deelnemers tegen onafhankelijkheid.