Tienduizenden naaktfoto's van Vlaamse en Nederlandse vrouwen staan online: deze mannen zijn verantwoordelijk Annieke Kranenberg en Loes Reijmer

16 juli 2018

11u55

Bron: de Volkskrant 0 Een omvangrijk netwerk deelt tienduizenden naaktfoto’s van Nederlandse en Vlaamse vrouwen en meisjes. Wie zitten hierachter, en wat drijft deze mannen?

"Op dit moment kan ik kiezen uit drie chickies", vertelt Younghornyboyy in KIK, een chatapp waarop de gebruikers anoniem blijven. Even daarvoor heeft hij opgeschept dat het net uit is met ‘een high class miljonairsdochtertje’. Dat was ‘een geil wijf, joh’. Maar helaas: ze stuurde nooit naaktfoto’s.

Nu hebben zich dus drie nieuwe gegadigden aangediend. Younghornyboyy, die als gebruikersplaatje een blauwe boxershort met duidelijk zichtbare erectie heeft, deelt foto’s van de meisjes om zijn chatvrienden te laten oordelen. De afbeeldingen zijn afkomstig van sociale media, de vrouwen zijn gekleed. "Nummer drie begint me net veel te appen, dus binnenkort misschien naakt", belooft de nickname waarachter in werkelijkheid een 22-jarige monteur uit Noord-Brabant schuilgaat, zo ontdekte de Volkskrant.

De chatgroep NLTrade op KIK bestaat op dat moment pas drie weken. Toch is dan al een vernuftig systeem opgetuigd waarmee wordt gehandeld in seksuele foto’s en filmpjes van onwetende meisjes en jonge vrouwen.

De Volkskrant deed onderzoek naar een omvangrijk naaktfotonetwerk met daarin tienduizenden afbeeldingen van Nederlandse en Vlaamse slachtoffers. Het materiaal werd bewaard op de Nieuw-Zeelandse online opslagdienst MEGA, een soort Dropbox. Mannen konden zich aanmelden voor het netwerk via chatapps als KIK en Discord. Deze krant analyseerde de chats en had inzage in twee varianten van de MEGA-opslag (zie verantwoording). Het doel: achterhalen welke mannen zich schuldig maken aan deze praktijken.

Om toegelaten te worden tot het MEGA-netwerk moeten mannen zogenoemde ‘original content’ aanleveren, seksuele beelden van onwetende vrouwen en meisjes – er zitten ook veel minderjarigen tussen. Het materiaal mag, zo is de regel althans, nog niet op internet te vinden zijn. Voor de volledigheid plaatsen de deelnemers er veelal de naam en woonplaats bij van de slachtoffers en geregeld ook hun Facebookprofiel, zodat precies duidelijk is om wie het gaat.

