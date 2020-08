Tienduizenden mensen voeren actie tegen coronamaatregelen in Berlijn: gevreesde rellen blijven uit

29 augustus 2020

12u53

Duizenden actievoerders in Berlijn gaan door met hun demonstratie tegen de coronamaatregelen, ondanks dat de politie eerder demonstraties op zeker twee plekken had opgebroken. Volgens Duitse media spreekt de politie inmiddels van 25.000 tot 30.000 demonstranten, terwijl eerder werd gesproken over 18.000 deelnemers. Aan het begin van de avond meldde de politie dat veel deelnemers de demonstratie verlieten en dat er meer ruimte tussen de actievoerders kwam. De gevreesde rellen bleven uit.

Twee demonstraties die zaterdagochtend begonnen, werden door de politie opgebroken omdat de deelnemers zich niet aan de beperkende maatregelen vanwege corona hielden. De actievoerders hielden geen afstand. Toen de politie hen daarop verplichtte om een mondkapje te dragen, werd ook dat genegeerd. Daarop besloot de politie de demonstraties te beëindigen.

Duizenden actievoerders gingen vervolgens door met hun demonstratie en trokken naar de Straat van de 17e juni waar de eindbijeenkomst van de demonstraties gepland stond. De politie overlegde met de organisatoren en raadde hen af verder te gaan. Enkele Duitse media meldden dat de organisatie ook pogingen deed mensen weg te sturen maar dat dit slechts met applaus werd begroet.

Arrestaties

De Duitse politie heeft tussen de 200 en 300 mensen aangehouden. Dat gebeurde bij de Russische ambassade waar volgens Duitse media een grimmige sfeer was ontstaan. De demonstraties verliepen verder minder rumoerig dan verwacht en gevreesde rellen bleven uit. Aan het begin van de avond meldde de politie dat veel deelnemers waren vertrokken.

Afgezien van de situatie bij de Russische ambassade waren er kleinere opstootjes waarbij een onbekend aantal mensen werd aangehouden. Op sommige plekken werd de politie met flessen bekogeld.

#BERLIN - Massive anti-corona and anti-establishment protest today. Repeated violent clashes between police and protesters.pic.twitter.com/N0NJX3Y8oQ Ali Özkök(@ Ozkok_A) link

De actievoerders verzamelden zaterdagochtend al aan de voet van de Brandenburger Tor. Daar legden ze onder meer een grote Duitse vlag neer. Meerdere manifestanten wapperden ook met vlaggen in de stijl van de in extreemrechtse kringen populaire Reichskriegsflagge.

Querdenken 711

De manifestatie is een initiatief van de actiegroep Querdenken 711 (Dwarsdenken 711). Die organiseert via internet in heel Duitsland betogingen tegen de maatregelen die de groep als strijdig met de grondwet bestempelt. De maatregelen zijn volgens hen ook buiten proporties, omdat ze enorme economische schade aanrichten die erger is dan de kwaal, het nieuwe coronavirus. De Berlijnse politie wilde de betoging eigenlijk verbieden, maar moest het protest van de rechtbank laten doorgaan.