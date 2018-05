Tienduizenden mensen protesteren in Frankrijk tegen beleid van Macron SI

26 mei 2018

18u57

Bron: Belga 0 In Frankrijk hebben zaterdag opnieuw tienduizenden mensen tegen het hervormingsbeleid van president Emmanuel Macron geprotesteerd en meer sociale rechtvaardigheid geëist. Volgens de vakbond CGT waren zaterdag alleen al in Parijs 80.000 mensen de straat opgetrokken, volgens de politieteller waren het er 21.000. Rond de zestig organisaties hadden tot de volksbeweging ('Marée populaire') opgeroepen, onder hen verschillende vakbonden en de linkse partij 'La France Insoumise'. Al maanden betogen linkse critici tegen de diverse hervormingen van het staatshoofd, die ze als de "president van de rijken" bestempelen.

Slogans als "Laat ons de regering aan het wankelen brengen" of "Verwaarloosd, Genegeerd" stond bijvoorbeeld op de borden te lezen, waarmee de mensen in Parijs, Nantes, Marseille, Montpellier en Lyon voor gelijkheid en solidariteit demonstreerden.

In Parijs werd volgens de zender BFMTV in de marge van de betoging een politieagent door een projectiel gewond. Gote incidenten waren er echter niet. Na de zware rellen tijdens de demonstraties van 1 mei in Parijs werden de veiligheidsmaatregelen voor betogingen uitgebreid.

