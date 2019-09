Tienduizenden mensen op straat in Taiwan uit solidariteit voor protesten in Hongkong nla

29 september 2019

15u53

Bron: Belga 0 In de Taiwanese hoofdstad Taipei zijn vandaag voor het parlement tienduizenden mensen samengekomen om hun solidariteit uit te drukken met de protesten in Hongkong. Ze hadden borden mee met opschriften als "Bevrijd Hongkong!", "Anti-totalitarisme" en "Verwerp één land, twee systemen”.

Dit weekend vinden in meer dan 20 landen manifestaties plaats tegen het totalitarisme, net voor de Chinese nationale feestdag op 1 oktober. Volgens de organisatoren van de manifestatie in Taipei namen meer dan 100.000 mensen deel, onder wie vertegenwoordigers van verschillende politieke partijen. "We steunen Hongkong. We verdedigen de democratie. Taiwan en Hongkong hebben dezelfde doelen en delen dezelfde waarden", aldus Cho Jung-tai, de voorzitter van de regerende Democratische Progressieve Partij.

"Ik denk dat Hongkong het Taiwanese volk heeft aangespoord om nooit te geloven in 'Eén land, twee systemen'", aldus een van de deelnemers. Hongkong kreeg onder dat motto een aparte status binnen de Volksrepubliek China nadat Londen in 1997 afstand deed van Hongkong.

Mensenrechtenactivisten riepen de Taiwanese overheid vandaag ook op om een asielmechanisme op poten te zetten om de manifestanten in Hongkong te helpen, die al maanden te kampen hebben met geweld.

President Tsai ing-wen: “Daag de Taiwanese democratie en rechtsstaat niet uit”

Net voor het begin van de manifestatie werd een Hongkongse pro-democratieactiviste met rode verf beklad tijdens een televisie-interview. Twee daders werden meteen opgepakt, aldus het Taiwanese staatspersagentschap CNA. Een van hen is verbonden met de unionistische partij, die een hereniging van Taiwan en China wilt.

President Tsai ing-wen reageerde op Facebook: "Probeer de Taiwanese democratie en rechtsstaat niet uit te dagen. We gaan niet toestaan dat zo'n dingen opnieuw gebeuren in Taiwan." Hij benadrukte ook dat gewelddadige overtredingen bestraft zullen worden.

Spanningen met China

In Hongkong is er al meer dan vier maanden protest tegen de plaatselijke regering, het communistische regime in Peking en zijn toenemende invloed in Hongkong. Sinds de protesten uitbraken op 9 juni, zijn ze uitgemond in massale antiregeringsdemonstraties, waartegen de politie gewelddadig optreedt. Ook tussen Taiwan en China zijn er spanningen: China erkent de onafhankelijkheid van Taiwan niet, maar beschouwt het eiland als een afvallige provincie.

