Tienduizenden mensen op straat in Hongkong ondanks protestverbod, politie raakt slaags en zet opnieuw traangas in

31 augustus 2019

10u11

Bron: Belga, ANP, Reuters 0 Politie en demonstranten in Hongkong zijn vandaag slaags geraakt. In de buurt van het parlementsgebouw gebruikte de politie traangas en een waterkanon om actievoerders uiteen te jagen. Demonstranten gooiden onder andere brandbommen en stenen. Tienduizenden betogers lopen een mars door het centrum van Hongkong, ondanks een demonstratieverbod. Het is het dertiende weekend op rij dat er protesten zijn. Gisteren werden verschillende leiders van de protestbeweging opgepakt.

Vandaag stond opnieuw een massademonstratie gepland in de voormalige Britse kroonkolonie. Het is precies vijf jaar geleden dat Peking een plan voorstelde om de democratie in Hongkong te beperken, wat toen leidde tot de paraplurevolutie. Maar de autoriteiten hebben de demonstratie verboden, onder meer omdat de protesten vorig weekend uitliepen op zwaar geweld.



Toch zijn verschillende duizenden mensen op straat. De organisatoren hadden opgeroepen om 'religieuze bijeenkomsten' te organiseren, omdat daar geen toelating voor nodig is. De betogers verzamelden in een sportstadion in de buurt Wan Chai, van waaruit ze marcheerden richting de woonplaats van Carrie Lam. De politie heeft barrières opgeworpen aan de gebouwen van de Chinese regering.

De politie van Hongkong vuurde deze namiddag opnieuw traangas af tegen demonstranten, deze keer aan het lokale hoofdkwartier van het Volksbevrijdingsleger, zo meldt persbureau Reuters. Ook het waterkanon werd korte tijd ingezet om de actievoerders terug te drijven. Verschillende demonstranten gooiden met eieren en stenen naar de politie.

Protesten

De demonstranten in Hongkong voeren nu al bijna drie maanden actie tegen de regering in Peking en het bestuur in Hongkong onder leiding van Carrie Lam. De betogingen begonnen als een protest tegen een intussen ingetrokken plan om uitleveringen aan China mogelijk te maken, maar zijn intussen een bredere roep tot meer democratie geworden.

Gisteren werden verschillende leiders van de protestbeweging opgepakt, onder wie Joshua Wong, de studentenleider achter de paraplurevolutie, en Agnes Chow. De politie arresteerde ook drie pro-democratische politici, omdat ze aan de protesten hadden deelgenomen.

