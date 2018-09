Tienduizenden mensen nemen afscheid van pro-Russische rebellenleider in Donetsk kg

02 september 2018

13u24

Bron: Belga 0 Tienduizenden mensen kwamen vandaag op straat in de zelfverklaarde republiek Donetsk om afscheid te nemen van hun 'president', de pro-Russische separatistenleider Aleksander Zachartsjenko. In een officiële reactie van een adviseur van president Vladimir Poetin, werd de leider omschreven als een "broeder".

Een menigte van bewonderaars, velen in tranen, stond klaar om een laatste groet te brengen aan het lichaam van Zachartsjenko, die vrijdag gedood werd bij een bomexplosie in een lokaal café. Naast de 42-jarige Zachartsjenko kwamen daarbij ook vijf andere gasten om, onder wie een kind.



In een officieel statement van het persbureau van Donetsk werd de separatistenleider een "broeder" genoemd door Vladislav Soerkov, een vooraanstaand adviseur van Poetin.

Soldaten op straat

Volgens de lokale autoriteiten kwamen er zo'n honderdduizend mensen op straat, terwijl een AFP-correspondent het op dertigduizend houdt. Het openbaar vervoer in de stad is tijdelijk opgeschort en gewapende soldaten patrouilleren in het centrum om de orde te bewaren. Er werd een periode van rouw aangekondigd die drie dagen zal duren.

Conflict

De rebellen en de Russische autoriteiten verdenken Kiev ervan achter de explosie te zitten, terwijl Oekraïne de moord toeschrijft aan een "onderling conflict" tussen opstandelingen en hun Russische financierders.

Sinds het conflict tussen pro-Russische separatisten en het Oekraïense leger vier jaar geleden losbarsste, vielen al meer dan 10.000 doden. De Oost-Oekraïense districten Donetsk en Loehansk, aan de grens met Rusland, splitsten zich in 2014 af van Oekraïne in de nasleep van de Krimcrisis.