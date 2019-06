Tienduizenden mensen betogen in Praag tegen Tsjechische premier TT

04 juni 2019

21u45

Bron: Belga 0 In de Tsjechische hoofdstad Praag zijn tienduizenden mensen op straat gekomen om het ontslag te eisen van eerste minister Andrej Babis. Het is een van de grootste politieke betogingen in Tsjechië sinds de val van het communisme.

Het protest deed zich voor in de omgeving van het Wenceslausplein, dat ook het epicentrum vormde van de Fluwelen Revolutie in 1989. De organisatoren van het protest, het netwerk "Miljoenen momenten voor de democratie", ramen de opkomst op 120.000 mensen. De demonstranten hadden borden mee met daarop "Schande! Schande!" en "Babis in de gevangenis".

President Babis, een multimiljardair, wordt beschuldigd van subsidiefraude. Hij zou zijn positie misbruikt hebben om voor miljoenen euro's aan Europese subsidies naar zijn eigen ondernemingen toe te trekken. Babis ontkent de aantijgingen.

De 64-jarige Babis, oprichter van de populistische ANO-partij, leidt sinds eind 2017 een minderheidsregering. De premier staat ook aan het hoofd van een zakenimperium dat actief is in de landbouw-, voedings- en mediasector.

