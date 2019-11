Tienduizenden mensen betogen in Beiroet SVM

03 november 2019

19u10

Bron: Belga 0 Er is vandaag opnieuw massaal betoogd in Libanon, eerst door aanhangers van president Michel Aoun en enkele uren later door Libanezen die het einde van het regime eisen. Zij kwamen met tienduizenden samen aan het Martelarenplein in Beiroet. Het zou gaan om de grootste betoging sinds het aftreden van premier Hariri eerder deze week.

De protesten tegen de Libanese regering startten midden oktober. De regerende klasse wordt beschuldigd van corruptie en mismanagement van de economie. Premier Hariri bood eerder deze week al zijn ontslag aan. In afwachting van de beloofde hervormingen werd hij door de president belast met de lopende zaken.

Vandaag betuigden duizenden betogers hun steun aan president Michel Aoun, en dat voor het eerst sinds de protesten begonnen. Ze marcheerden in een kilometerslange stoet naar het presidentieel paleis in de wijk Baabda. Ze beklemtoonden dat de 84-jarige Aoun niet verantwoordelijk is voor de corruptie, maar die net zelf probeert te bestrijden.

Enkele uren later werd dan verzamelen geblazen op het Martelarenplein in Beiroet. Tienduizenden betogers vragen dat de heersende politieke klasse zou opstappen. Ook in andere steden kwamen mensen de straat op.