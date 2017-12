Tienduizenden leden van Hamas staken wegens lege loonzakjes TK

13u41

Bron: Belga 0 AFP Het is ook vandaag erg onrustig in de Gazastrook In de Gazastrook hebben vandaag tienduizenden medewerkers van de islamitische beweging Hamas gestaakt. Ongeveer 43.000 medewerkers van ministeries, openbare instellingen en scholen willen dat hun lonen van de maand november worden uitbetaald. De vakbond had tot de staking opgeroepen.

Hamas heerste tien jaar lang alleen over de kleine Palestijnse kuststrook. Onlangs kwam het tot een verzoening tussen de soennitische beweging en de Palestijnse Autoriteit van nog steeds de facto president Mahmud Abbas (zijn legislatuur is al lang verlopen). Hamas ging ermee akkoord om de controle over de Gaza af te geven. Het stelde daarbij als voorwaarde dat zijn 43.000 medewerkers onder de eenheidsregering werden ondergebracht. Een comité buigt zich nu over de kwestie en moet tegen 1 februari met een oplossing komen.

Die overname is één van de knelpunten in de verzoening. Bovendien beheerst Hamas nog steeds het strategisch belangrijke ministerie van Binnenlandse Zaken, het enige ministerie overigens dat nog onder controle van Hamas staat. Een definitieve verzoening tussen Hamas en Fatah zal ook moeilijkheden opleveren voor Israël, de EU en de VS: die beschouwen Hamas als een "terreurorganisatie". Sinds de Amerikaanse erkenning vorige week van Jeruzalem als hoofdstad van Israël, is de situatie nog moeilijker geworden.