Tienduizenden Italianen nemen deel aan extreemrechtse en antifascistische manifestaties

24 februari 2018

Bron: Belga

Zo'n 20.000 demonstranten liepen vandaag mee in een antifascistische optocht in Rome, waartoe links had opgeroepen als protest tegen extreemrechtse manifestaties. In Milaan bracht Matteo Salvini, de belangrijkste rechtse kandidaat voor de parlementsverkiezingen van volgende week, dan weer meer dan 15.000 mensen op de been.