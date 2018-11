Tienduizenden Iraniërs protesteren tegen economische sancties VS HR

04 november 2018

12u46

Bron: Belga 0 Tienduizenden Iraniërs zijn de straat op getrokken om te protesteren tegen de nieuwe economische sancties van de VS, die maandag van kracht worden.

De betogers verzamelden zondag voor het gebouw waar vroeger de Amerikaanse ambassade zat. Die werd exact 39 jaar geleden, op 4 november 1979, bestormd door radicale Iraanse studenten. De manifestanten scandeerden er zondag slogans tegen de VS, tegen Israël en tegen Saoedie-Arabië.

In mei van dit jaar trok de VS zich terug uit de nucleaire deal die in 2015 met Iran werd gesloten. Die had tot bedoeling het land uit zijn internationaal isolement te halen en te verhinderen dat het een kernwapen zou ontwikkelen.

In augustus besloten de Verenigde Staten om Iran opnieuw sancties op te leggen. Maandag komen daar nieuwe maatregelen bij, tegen onder meer de energie- en banksector.

"De VS probeert dit al 40 jaar, maar in al die jaren was Iran de winnaar en de VS de verliezer", reageerde ayatollah Khamenei, de hoogste leider van Iran.