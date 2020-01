Tienduizenden Irakezen roepen "dood aan Amerika” tijdens begrafenisstoet Qassem Soleimani TT

04 januari 2020

08u19

Bron: Reuters, Belga 0 In Bagdad is de begrafenisceremonie begonnen van de omgebrachte Iraanse generaal Qassem Soleimani. Er worden honderdduizenden rouwenden verwacht in heel Irak.

Vanmorgen vroeg zijn al duizenden burgers op straat gekomen in Bagdad voor de herdenking van Soleimani en de Iraakse militieleider Abu Mahdi al-Muhandis, die deze voormiddag plaatsvindt. Veel deelnemers scanderen slogans als ‘Dood aan Amerika’.

De begrafenisstoet vindt plaats in het district Kazimiya in Bagdad, waar een sjiitisch heiligdom is. Daarna volgt een officiële nationale ceremonie in de Groene Zone in Bagdad in aanwezigheid van veel Iraakse leiders. In de Groene Zone is ook de Amerikaanse ambassade gelegen.

De lichamen worden daarna naar de voor sjiieten heilige steden Kerbala en Najaf gebracht. Het lichaam van Soleimani zal maandag nog worden overgebracht naar de Iraanse hoofdstad Teheran voor een ceremonie, waarna de majoor-generaal in zijn thuisstad Kermnan begraven zal worden.