Tienduizenden Indonesiërs verzamelen honderden tonnen afval op stranden

19 augustus 2019

16u32

Afgelopen weekend hebben tienduizenden Indonesiërs deelgenomen aan een grote opruimoperatie van de stranden, meldden de organisatoren vandaag. Ze wilden daarmee iets doen aan de zware vervuiling van de zee in het land.

De afvalopruiming gebeurde op de 17.000 eilanden die de archipel telt, en dat op de dag dat het land zijn 74ste onafhankelijkheidsverjaardag vierde. De tienduizenden deelnemers verzamelden samen honderden tonnen afval, volgens Pandu Laut Nasional.

Indonesië is na China de tweede grootste producent van zeeafval, en wil het plastic afval in de zee tegen 2025 met 70 procent verminderen. Er werden al verschillende initiatieven genomen om die doelstelling te bereiken. In Soerabaja, de tweede stad van Indonesië, kan je de bus nemen in ruil voor recycleerbaar plastic. Bali heeft dan weer het gebruik van wegwerpplastic verboden.