Tienduizenden in Taiwan op straat tegen pro-Chinese media

23 juni 2019

16u32

Bron: Belga 0 Tienduizenden Taiwanezen hebben vandaag zware regen getrotseerd voor een betoging tegen pro-Chinese "rode" media en de Chinese invloed op de Taiwanese democratie. De betoging was georganiseerd door Huang Kuo-chang, een links parlementslid, en Holger Chen, een bodybuilder en bekende YouTuber. Doel van de betoging was "verzet tegen het totalitarisme van China en de zware infiltratie van Chinese invloed in economie, media en andere facetten van onze samenleving", zei Chen.

Het voornaamste doelwit van de betogers is de Want Want China Times-groep, die kranten en tv-zenders omvat. Eind 2008 werd die groep gekocht door Tsai Eng-meng, een zakenman die zijn fortuin vooral in China maakte. Volgens Chen repte de nieuwszender van de groep, CTi News, met geen woord over de protesten eerder deze maand in Hongkong.

Parlementslid Huang voegde eraan toe dat China, bovenop militaire bedreigingen, "nu probeert Taiwan te kopen door 'rode media' advertentiegeld en subsidies te geven zodat ze fake news kunnen fabriceren en afbreuk doen aan onze democratie".

In een reactie op haar Facebookpagina beloofde president Tsai Ing-wen administratieve en wettelijke maatregelen te nemen om "fake news in de Taiwanese samenleving uit te roeien". Vorige week werd Tsai door haar partij aangeduid om voor een tweede termijn als president te gaan.