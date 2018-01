Tienduizenden Hondurezen eisen ontslag van president kv

Bron: Belga 0 REUTERS Oppositiekandidaat Salvador Nasralla spreekt zijn aanhangers toe tijdens een betoging in Honduras. In Honduras zijn tienduizenden betogers zaterdag op straat gekomen in de economische hoofdstad San Pedro Sula om het ontslag te eisen van president Juan Orlando Hernández, die na omstreden verkiezingen herverkozen werd. Tot die protesten was eerder deze week opgeroepen door de presidentskandidaat van de oppositie Salvador Nasralla.

Nasralla had dinsdag opgeroepen toe een reeks van protesten in januari na de omstreden verkiezingen van 26 november. "Ik kan u garanderen dat januari herinnerd zal worden", zei de voormalige journalist toen.

Zaterdag gingen volgens de oppositie 80.000 betogers in San Pedro Sula - de tweede stad van Honduras in het noorden van het land - in op de oproep van Nasralla. "We hebben het presidentschap gewonnen en we eisen de overwinning van het volk bij de stembusgang. We stoppen niet met klagen tot de regering wordt overgedragen aan Nasralla", zegt het hoofd van de verenigde linkse oppositie en oud-president Manuel Zelaya.

Na de stembusgang op 26 november wezen de gedeeltelijke resultaten lange tijd op een overwinning van de oppositiekandidaat, maar het resultaat boog daarna verrassend om naar een zeer lichte meerderheid voor de zittende president. De oppositie beschuldigde Hernández van verkiezingsmanipulatie, en ook de Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS) concludeerde in haar eindrapport dat er zich onregelmatigheden hadden voorgedaan. Uit protest kwamen de Hondurezen wekenlang op straat. In totaal zouden daarbij meer dan dertig doden zijn gevallen.

Anderhalve maand later blijft de oppositie het resultaat aanvechten. Nasralla kondigde dinsdag onder meer nog aan dat hij van plan is om op 27 januari - de dag van de officiële eedaflegging van zittend president Hernández - zelf ook symbolisch de eed af te leggen.