Tienduizenden Fransen protesteren tegen sociaal beleid Macron

09 oktober 2018

19u32

In Parijs hebben - afhankelijk van de bron- tussen 11.500 en 50.000 mensen geprotesteerd in het kader van een mobilisatiedag van zes vakbonden. Werknemers uit de privésector, ambtenaren en gepensioneerden eisten een "minder liberaal" beleid van de Franse president Emmanuel Macron.

De politie telde 11.500 manifestanten, een mediacollectief telde er 21.500 en de vakbonden gewaagden van 50.000 deelnemers. Volgens de politie kwamen in totaal tienduizenden mensen samen in een honderdtal manifestaties, verspreid over heel Frankrijk.

De datum van 9 oktober is gekozen door de organisaties voor gepensioneerden om te protesteren tegen de herwaardering van de pensioenen die zij als te zwak beschouwen. Drie maanden geleden kwamen volgens de vakbonden 15.000 mensen naar de vorige manifestatie in Parijs, volgens de politie waren dat slechts 2.900 mensen.

Lange staking

De manifestaties volgeen zich op sinds de lancering van een groot hervormingsplan van president Macron. Vooral tegen de hervorming van spoorbeheerder SNCF werd geprotesteerd, dat leidde zelfs tot een lange staking.

Tot dusver hebben de protestbewegingen de regering nog niet op andere gedachten gebracht. De populariteit van Macron is wel gekelderd.