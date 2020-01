Tienduizenden deelnemers aan processies ter ere van generaal Soleimani in Iran Conflict VS-Iran Redactie

05 januari 2020

09u22

Bron: Belga 0 In Iran hebben vandaag tienduizenden mensen deelgenomen aan processies ter ere van generaal Qassem Soleimani. De 62-jarige leider van de Iraanse Quds-brigade werd in de nacht van donderdag op vrijdag gedood nabij het Iraakse Bagdad door een Amerikaanse droneaanval. De ceremonies werden live uitgezonden door verscheidene Iraanse televisiezenders.

Nadat zaterdag al verschillende begrafenisprocessies plaatsvonden in Irak, werd het lichaam van Soleimani vroeg vanochtend overgevlogen van Bagdad naar Ahvaz, een stad in het zuidwesten van Iran. Daar woonden tienduizenden mensen de eerste ceremonie bij.

Daarna werden Soleimani’s resten gebracht naar Mashhad in het noordoosten, de op een na grootste stad van Iran en een belangrijke religieuze plaats. Een ellenlange stoet rouwenden trok er richting het mausoleum van imam Reza.



De plechtigheden in Ahvaz en Mashhad zijn twee van meerdere ceremonies die de Iraanse autoriteiten gepland hebben ter ere van Soleimani. Vanavond en morgen vinden ook plechtigheden plaats in Teheran, waar de Iraanse leiders deel aan zullen nemen. De autoriteiten verwachten dan honderdduizenden aanwezigen in de hoofdstad. Wegens de mensenmassa worden verscheidene delen van de stad afgesloten voor auto’s. Scholen blijven maandag dicht.

Van Teheran gaat het lichaam van Soleimani vervolgens naar Qom, de heilige stad in het centrum van Iran, waar opnieuw een ceremonie wordt georganiseerd. Dinsdag wordt de bekende generaal uiteindelijk begraven in zijn geboortestad Kerman, in het zuidoosten van het land.

Iran heeft sinds Soleimani's dood al meerdere keren te kennen gegeven wraak te zullen nemen voor de dood van de topgeneraal. Amerikaans president Donald Trump waarschuwde vandaag op Twitter nog voor de gevolgen van vergeldingsacties.

Bekijk ook: Wat u moet weten over omgebrachte Iraanse generaal