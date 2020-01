Tienduizenden deelnemers aan processie ter ere van generaal Soleimani Conflict VS-Iran Redactie

05 januari 2020

09u22

Bron: Belga 0 In de stad Ahvaz, in het zuidwesten van Iran, hebben vandaag tienduizenden mensen deelgenomen aan een processie ter ere van generaal Qassem Soleimani. De leider van de Iraanse Quds-brigade werd in de nacht van donderdag op vrijdag gedood nabij het Iraakse Bagdad door een Amerikaanse droneaanval.

Nadat gisteren al verschillende begrafenisprocessies plaatsvonden in Irak, werd het lichaam van Soleimani vroeg vanochtend overgevlogen van Bagdad naar Ahvaz. De ceremonie daar werd live uitgezonden door verscheidene Iraanse televisiezenders.

Soleimani zal dinsdag worden begraven in zijn geboortestad Kerman, in het zuidoosten van Iran. Daarvoor zullen er ter ere van de generaal in verschillende Iraanse steden begrafenismarsen plaatsvinden die volgens de autoriteiten door "miljoenen" Iraniërs zullen worden bijgewoond. Vanavond vindt ook een plechtigheid plaats in hoofdstad Teheran, waar de Iraanse leiders deel aan zullen nemen.

Iran heeft sinds Soleimani's dood al meerdere keren te kennen gegeven wraak te zullen nemen voor de dood van de topgeneraal. Amerikaans president Donald Trump waarschuwde vandaag op Twitter nog voor de gevolgen van vergeldingsacties.

