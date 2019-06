Tienduizenden Costaricanen vieren

legalisering homohuwelijk op Gay Pride RL Álvaro Murillo

24 juni 2019

02u44

Bron: Reuters 0 Tienduizenden Costaricanen vierden zondag feest in hoofdstad San José. Zij gingen de straat op voor de eerste Gay Pride sinds het Grondwettelijk Hof van dat land beloofde het homohuwelijk te legaliseren.

Het hof stemde augustus vorig jaar voor legalisatie en verklaarde dat de wet vanaf mei 2020 in werking treedt. Costa Rica wordt daarmee het eerste land in Centraal-Amerika waar homo- en lesbistellen kunnen trouwen.

“Tien jaar geleden gingen 20 mensen de straat op en werden ze nog uitgescholden. Nu zijn we met meer dan 100.000 en fier op wie we zijn en wat we hebben bereikt", zegt Nina Sanz. Zij week uit naar Spanje om daar met een Zwitserse te trouwen met wie ze nu drie kinderen heeft. “Ik had me dit nooit zo ingebeeld".



Legalisering was een belangrijke verkiezingsbelofte van president Carlos Alvarado Quesada, die in mei 2018 aan de macht kwam. “Dit is vooruitgang”, aldus Luis Salazar, regeringsfunctionaris seksuele diversiteit. “Niets is waardevoller dan mensen uit de gemeenschap hier samen zien met hun vrienden en familie”.

Ook Bisschop Gilberto Quesada en andere leden van de Lutherse Kerk van Costa Rica liepen mee Mars voor Diversiteit, alsook activisten uit buurland Nicaragua, die hopen dat hun eigen regering het voorbeeld van Costa Rica snel zal volgen.

Kleurrijk

Hieronder een sfeerimpressie van de kleurrijke Gay Pride in Costa Rica.