Tienduizenden Catalanen de straat op voor onafhankelijkheid Redactie

11 maart 2018

21u23

Bron: Belga 0 Tienduizenden Catalanen zijn in Barcelona op straat gekomen om de vorming van een regering te eisen die de onafhankelijkheid nastreeft. Volgens de politie waren ze met 45.000, de deelnemers aan de mars "De Republiek nu", die georganiseerd werd door de Catalaanse Nationale Vergadering (ANC), een machtige separatistische groepering.

Alhoewel ze op 21 december bij de regionale Catalaanse verkiezingen een absolute meerderheid behaalden, zijn de separatistische partijen er nog steeds niet in geslaagd om een regering te vormen. Het parlement van Catalonië heeft het voor maandag geplande debat over de regeringsvorming uitgesteld. Een nieuwe datum is er nog niet.

Vrijdag besliste het Spaanse Grondwettelijk Hof dat de separatist Jordi Sanchez de gevangenis niet mocht verlaten om de parlementszitting bij te wonen. Sanchez is momenteel nog de enige kandidaat-minister-president voor Catalonië. Hij zit al maanden in voorlopige hechtenis voor "opruiing" en mag van de rechter de gevangenis niet verlaten, omdat er kans op recidive bestaat.

Carles Puigdemont leeft momenteel in ballingschap in België en ziet daarom voorlopig af van zijn kandidatuur.