Tienduizenden Britten zonder water door stukgevroren leidingen IB ADN

05 maart 2018

02u15

Bron: Belga, AD.nl 0 Duizenden Britse gezinnen zijn gisterenavond getroffen door problemen met de watervoorziening. In Londen hebben meer dan tienduizend huishoudens vandaag geen of te weinig drinkwater, zo melden Britse media. De problemen ontstonden door gebarsten waterleidingen, als gevolg van het strenge winterweer.

De ergste winterkou van de afgelopen dertig jaar, 'The Beast from the East' gedoopt, hield in Groot-Brittannië vliegtuigen aan de grond, stopte treinen en blokkeerde wegen. Veel Britten kwamen vast te zitten in hun huizen. Sommigen zagen zich, gestrand onderweg, genoodzaakt de nacht door te brengen in hun voertuigen. En vandaag moeten tienduizenden Britse huishoudens het zonder water stellen. Nu de koude wegtrekt, blijkt dat veel waterleidingen de vorst niet hebben overleefd.

Lokale watermaatschappij Thames Water zegt aan de BBC dat ze geconfronteerd wordt met een "ongeziene vraag" in hoofdstad Londen. Het bedrijf deelt op diverse locaties nu flessen water uit aan haar klanten. Er kon nog niet aan alle oproepen gehoor worden gegeven, waardoor er nog altijd 12.000 huishoudens zonder leidingwater zouden zitten.

In Kent kampt Southern Water met hetzelfde euvel en moeten 5.000 woningen het zonder stromend water stellen. Waterleverancier Severn Trent, dat ruim 4 miljoen huishoudens in centraal Engeland van water voorziet, zegt dat het aantal gesprongen leidingen met 4.000 procent is toegenomen. Ook in Wales staan tussen de 3.000 en 6.000 woningen 'droog'.

De waterleidingbedrijven werken met man en macht aan het herstel. Toch zullen veel Britten nog de gehele dag last ondervinden. Klanten die nog wel water hebben, wordt gevraagd zuinig te zijn.

Scholen dicht

Verschillende scholen in Londen hebben al aangekondigd dat ze maandag dicht zullen blijven wegens een tekort aan water. Op verschillende plaatsen in de stad zijn ook bevoorradingspunten voor drinkwater ingericht.

