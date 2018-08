Tienduizenden betogers tegen corruptie in Roemenië TTR

11 augustus 2018

00u13

Bron: Belga 0 Tienduizenden Roemenen zijn vanavond de straat opgetrokken in verschillende steden in Roemenië tegen de sociaal-liberale regering. Alleen al in hoofdstad Boekarest ging het volgens nieuwsagentschap Mediafax zeker om 20.000 betogers. Ze uitten hun onvrede over de regering die naar hun mening corruptie in de hand werkt. Voor het regeringsgebouw zette de politie traangas in tegen de demonstranten. De politie pakte verschillende betogers op.

Ook in andere steden in het land verzamelden duizenden betogers. In Cluj-Napoca ging het volgens Mediafax om tienduizend betogers, in Sibiu om vijfduizend, in Brasov om tweeduizend en in Timisoara om tweeduizend. Ze drukten hun ongenoegen uit over de sociaaldemocraten (PSD), die de regering van Viorica Dancila domineren.

Het waren Roemeense gastarbeiders die deze keer tot de betogingen hadden opgeroepen. Zij zijn op dit moment op vakantie in hun land. Via sociale netwerken spraken ze af. De protesten tegen de regering die door de sociaaldemocraten geleid worden, duren al maanden. Critici beschuldigen hen ervan dat ze gestaag proberen de corruptiewetgeving af te zwakken. Ook zouden ze het werk van het gerecht ondermijnen.

Begin juli stuurde de regering de vooraanstaande speciaal aanklager Laura Kövesi de laan uit. Ze had verschillende politici beschuldigd van corruptie en laten veroordelen tot een celstraf.

De machtige PSD-leider Liviu Dragnea bijvoorbeeld, die aan de touwtjes zou trekken van Dancila, die geldt als zijn handpop, kan geen minister-president meer worden. Hij is veroordeeld voor verkiezingsfraude. Ook is hij in eerste aanleg veroordeeld wegens aanzetting tot ambtsmisbruik.