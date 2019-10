Tienduizenden betogers op straat in Londen: “Stop de brexit” ES

19 oktober 2019

14u12

Bron: Reuters, ANP 5 De strijd over de brexit is ook in de Londense straten losgebarsten. Tienduizenden mensen zijn daar bijeen om een nieuw referendum te eisen. Op hetzelfde moment debatteert en stemt het Britse Lagerhuis over de deal die premier Boris Johnson heeft gesloten met de Europese Unie voor het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de EU.

De demonstranten verzamelen zich bij Park Lane en stappen van daaruit door het centrum van de hoofdstad naar het parlement. Ze zwaaien met Europese vlaggen en dragen borden met de oproep om ‘de brexit te stoppen’. Ook zijn er poppen van papier-maché te zien die de spot drijven met politici zoals premier Boris Johnson.

"Ik ben verontwaardigd dat er niet naar ons wordt geluisterd. Bijna alle peilingen tonen aan dat de mensen nu in de EU willen blijven. Wij voelen ons niet gehoord", zei Hannah Barton, een in een EU-vlag gehulde ciderfabrikant uit Midden-Engeland. "Er wacht ons een nationale ramp die de economie zal vernietigen.”

“Nieuw referendum”

James McGrory, directeur van de ‘People’s Vote campaign’ en organisator van de mars, wil dat de overheid rekening houdt met de verontwaardiging van de pro-Europeanen en een nieuw referendum houdt. “Deze nieuwe deal vertegenwoordigt niet wat de mensen eerder beloofd werd en is het dus niet meer dan correct dat de bevolking een nieuwe kans krijgt om hun stem uit te brengen”, zei McGrory.

Bij het referendum in 2016 stemden 17,4 miljoen kiezers voor een Brits vertrek uit de EU. 16,1 miljoen mensen wilden blijven. De tegenstanders van de brexit, die ook wel remainers (‘blijvers’) worden genoemd, ijveren al sinds de oorspronkelijke volksraadpleging voor een nieuw referendum.

Niet de eerste demonstratie

De campagnevoerders zijn ervan overtuigd dat het aantal mensen op straat vandaag even groot zal zijn als een soortgelijke demonstratie in maart, toen volgens de organisatoren een miljoen mensen op de been waren.