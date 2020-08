Tienduizenden betogers komen tegen herverkiezing Loekasjenko op straat in Minsk, ook voor het eerst pro-presidentsbetoging NLA

16 augustus 2020

13u59

Bron: Belga, ANP 6 Slechts 2 procent van de Wit-Russen die deelnamen aan een anonieme opiniepeiling hebben op Aleksandr Loekasjenko gestemd bij de verkiezingen vorige week. Dat meldt het Russische staatspersbureau RIA-Novosti. Vandaag vond in de hoofdstad Minsk de eerste pro-Loekasjenkobetoging plaats, die meteen gevolgd werd door het zevende protest tegen Loekasjenko en politiegeweld.

De deelnemers aan de opiniepeiling konden anoniem antwoorden op de vraag voor wie ze een stem hadden uitgebracht. Dat gebeurde via de berichtendienst Telegram, die niet onder de censuur van Loekasjenko valt. 53 procent van de ondervraagden gaf aan op oppositieleider Svetlana Tichanovskaja te hebben gestemd.

Volgens de officiële uitslagen behaalde Loekasjenko vorige week 80 procent van de stemmen en Tichanovskaja 10 procent. Sinds Loekasjenko’s herverkiezing komen dagelijks duizenden betogers op straat in Minsk om tegen de autoritaire president te protesteren.

Russische steun

Dat RIA-Novosti de resultaten van de opiniepeiling bekendmaakt, is opmerkelijk, omdat het Kremlin pro-Loekasjenko is. Gisteren belde de Wit-Russische leider met de Russische president Poetin om steun te vragen bij de aanhoudende betogingen in de hoofdstad. Poetin zou zijn “volledige hulp” hebben aangeboden “om de veiligheid van het land te waarborgen”.

Ook vandaag zouden Loekasjenko en Poetin opnieuw gebeld hebben. Moskou heeft bevestigd “bereid te zijn Wit-Rusland te helpen de problemen op te lossen”, zo heeft het Russische staatspersbureau Tass vanmiddag gemeld. “De Wit-Russische en Russische presidenten, Aleksandr Loekasjenko en Vladimir Poetin, hebben in een telefoongesprek hun bereidheid bevestigd gezamenlijk op bedreigingen van buitenaf te antwoorden”, berichtte Tass op gezag van de persdienst van de Wit-Russische leider over het gesprek.

“De staatshoofden hielden substantiële gesprekken over alle aangelegenheden. De leiders van de twee landen bevestigden nog eens een overeenkomst volgens dewelke ingeval de situatie verergert inzake externe bedreigingen, de partijen gezamenlijk zullen reageren, in overeenstemming met het Verdrag omtrent Collectieve Veiligheid”, zo citeerde TASS het Wit-Russische persbureau Belta.

(Lees verder onder de foto)

Voor het eerst betogers voor Loekasjenko op straat

Vandaag vond ook een pro-Loekasjenkobetoging plaats op het Onafhankelijkheidsplein in Minsk. Die ging een uur later, om 13 uur plaatselijke tijd, door dan aanvankelijk aangekondigd. De Russische nieuwszender RT berichtte vandaag vanaf het plein, maar toonde alleen beelden van een verlaten plein en meldde dat er vrijwel niemand te zien was. Sputnik, een andere Russische nieuwszender, maakt daarentegen wel melding van zo’n 3.000 aanwezige aanhangers.

Loekasjenko sprak zijn aanhangers toe en dankte de duizenden aanwezigen. “Als jullie hervormingen willen, zullen jullie die krijgen”, zei hij volgens RIA-Novosti. Ook zei hij dat hij militairen naar de westgrenzen heeft gestuurd omdat “de NAVO aan de poorten rukt”. Hij beklemtoonde de onafhankelijkheid van het land te zullen verdedigen en niet zal toestaan dat “buitenlanders hier nieuwe verkiezingen houden”.

Duizenden mensen zijn naar het plein gekomen en ze zijn vaak naar de stad toe gereden. Loekasjenko zei dat hij blij was dat ze hem niet in de steek lieten. Volgens RIA-Novosti zijn veel betogers voor ‘de laatste dictator van Europa’ voor geld naar de steunbetoging gekomen, mannen zouden er omgerekend ongeveer 10 euro hebben gekregen en vrouwen nog meer. Het persbureau meldde ook dat Loekasjenko voor de tweede keer in korte tijd met zijn Russische ambtgenoot Poetin heeft gebeld. In het eerste telefoongesprek zou hij alle steun van Poetin hebben gehad.

(Lees verder onder foto’s)

Zevende dag op rij protest tegen herverkiezing

Ook vandaag kwamen tienduizenden aanhangers van de Wit-Russische oppositie in de hoofdstad Minsk bijeen om deel te nemen aan de Mars voor de Vrijheid. Ze demonstreren ook tegen politiegeweld na een hardhandig optreden van de ordediensten en de dood van een manifestant maandag. Het gaat om het grootste protest sinds de verkiezingen van vorige week zondag.

Veel betogers droegen bloemen en ballonnen bij zich. Ook waren velen in het wit gekleed, de kleur die symbool is geworden voor de oppositiebeweging. Demonstranten hielden verder borden vast met slogans als “Wij zijn tegen geweld” en “Loekasjenko moet zich verantwoorden voor de martelingen en de doden”.

Het protest begon vlak nadat Loekasjenko een bijeenkomst hield voor zijn aanhang in het centrum van Minsk.