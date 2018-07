Tienduizenden betogers in Rusland tegen pensioenhervorming bvb

28 juli 2018

15u11

Bron: Belga 0 In diverse Russische steden zijn vandaag tienduizenden mensen op straat gekomen voor betogingen tegen de pensioenhervorming die de regering van president Vladimir Poetin en premier Dmitri Medvedev wil doorvoeren. In de hoofdstad Moskou zijn er volgens de organisatie 100.000 betogers, volgens de journalisten ongeveer 10.000.

Het pensioensysteem in Rusland is een van de laatste verworvenheden uit het Sovjettijdperk en voor vele Russen een taboe. De Russische pensioenleeftijd ligt sinds 1932 onveranderd op 60 jaar voor mannen en 55 jaar voor vrouwen. Premier Medvedev en zijn ministers willen dat nu geleidelijk optrekken: tegen 2028 zouden mannen pas op hun 65 met pensioen kunnen. Voor vrouwen zou de pensioenleeftijd tegen 2034 verhoogd worden tot 63 jaar. De levensverwachting in Rusland ligt nu op 66,5 jaar voor mannen en bijna 70 jaar voor vrouwen.

De manifestanten in de straten van Moskou scanderen slogans zoals "Poetin, raak niet aan onze pensioenen! " en "Wij willen leven van onze pensioenen en niet sterven door te werken!".

Er waren ook nog betogingen in tientallen andere Russische steden. In Sint-Petersburg, de tweede stad van Rusland, kwamen zo'n 1.000 mensen op straat. In Novossibirsk, de derde grootste stad van het land, waren er zo'n 1.200 manifestanten.

"Veel mensen hebben Poetin geloofd toen hij zei dat hij de pensioenen niet zou hervormen. Dat was demagogie. Ik ben erg ontgoocheld in hem", aldus een manifestant. De belangrijkste oppositieleider, Alexei Navalny, heeft opgeroepen om ook morgen in Moskou opnieuw te betogen.