Tienduizenden betogers in Montenegro voor onafhankelijke staat

07 september 2020

01u45

Bron: Belga 0 Een week na de verkiezingsoverwinning van de overwegend pro-Servische oppositie in Montenegro zijn gisteravond tienduizenden betogers in Podgorica en andere steden de straat opgetrokken voor een onafhankelijke staat.

Bij de verkiezingen behaalden drie fracties uit de oppositie in totaal 41 van de 81 zetels. Ze willen nu een expertenregering vormen. Doel is om president Milo Djukanovic, die al bijna dertig jaar Montenegro leidt, van de macht te verdrijven. Ze beschuldigen hem van corruptie, banden met de maffia en aanslagen op critici van de regering. Djukanovic leidde het kleine Balkanland in 2006 naar de onafhankelijkheid van Servië en maakte het een partner van het Westen.

Vrees voor onafhankelijkheid

De sterkste fractie in de oppositie is het pro-Servische en pro-Russische Democratisch Front (DF) met 27 zetels. De beide partners daarentegen zijn pro-Westers. Op basis van die krachtverhoudingen vrezen voorstanders van de onafhankelijkheid van Montenegro dat het land onder de dominantie van de DF weer in Servisch en Russisch vaarwater terechtkomt.

“Patriotten”

Het is onduidelijk wie de betogingen zondag heeft georganiseerd. De meeste sprekers stelden zich voor als "patriotten", die slechts één enkele partij kennen: de staat Montenegro. De onafhankelijke krant Vijesti spotte onder de deelnemers van de betoging echter talrijke prominente politici van Djukanovics partij DPS.

“We zijn de ‘Cetnik-vrijheid’ beu” riep een spreker op de betoging in Podgorica. De Cetniks waren Servische guerillastrijders, die in de Tweede Wereldoorlog en in de Joegoslavische oorlogen in de jaren negentig gruweldaden tegen de burgerbevolking pleegden.



