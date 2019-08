Tienduizenden betogers in Dresden tegen extreemrechts nla

24 augustus 2019

15u57

Bron: ANP 0 Vele duizenden Duitsers hebben vandaag in Dresden tegen extreemrechts gedemonstreerd. Mensen uit het hele land, onder wie veel ouders met hun kinderen, kwamen naar de Oost-Duitse stad. Uit Berlijn reden speciale treinen, uit andere steden kwamen mensen per touringcar.

Onder de naam ‘#onverdeelbaar’ betoogden de mensen ruim een week voor de parlementsverkiezingen in de deelstaten Saksen en Brandenburg tegen “haat en hetze”. Extreemrechts heeft forse aanhang in die deelstaten. Op de oude markt in het centrum van Dresden riepen de demonstranten om een open, vrije en solidaire samenleving. Het ging er gemoedelijk aan toe. Het was verboden alcohol en/of honden mee te nemen.

De organisatie sprak van 25.000 deelnemers, officiële aantallen moeten nog bekend gemaakt worden.

In Brandenburg zijn de sociaaldemocratische SPD en de rechts-populistische AfD in de peilingen verwikkeld in een nek-aan-nekrace om de grootste te worden, gevolgd door de CDU op enkele procentpunten. De christendemocraten hebben in Saksen juist een voorsprong op de AfD van 6 procentpunten. De CDU staat op 31 procent in de peilingen, de voormalige communisten van Die Linke staan derde met 14 procent.