Tienduizenden betogen tegen hervorming auteursrecht op internet in Duitsland AV

23 maart 2019

18u39

Tienduizenden mensen zijn vandaag in verschillende Duitse steden de straat op getrokken om te protesteren tegen de geplande hervormingen van het auteursrecht in de Europese Unie. Volgens critici zal de hervorming de vrijheid van meningsuiting op het internet belemmeren.

In München namen volgens de politie 40.000 mensen deel aan de betoging, in Keulen spraken de organisatoren van ongeveer 10.000 betogers. De politie schatte het aantal deelnemers in Hamburg op 6.000 en op 3.200 in Hannover. Betogingen onder het motto "red het internet" werden ook in Berlijn, Stuttgart, Magdeburg, Rostock, Leipzig en nog heel wat andere steden gehouden.

(lees verder onder de tweet)

Komende dinsdag keurt het Europees Parlement een regelgeving goed die grote bedrijven als YouTube en Facebook en ook kleine start-ups verplicht uploadfilters te installeren om te verzekeren dat gedeelde content niet onderworpen is aan auteursrecht. Tegenstanders van de hervorming zeggen dat het automatisch filteren van content de vrijheid van meningsuiting kan beperken.

Afgelopen week stond ook de Duitse versie van Wikipedia op zwart uit protest tegen de nieuwe regelgeving.