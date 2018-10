Tienduizenden betogen in Frankrijk voor het klimaat, ook 100 deelnemers aan mars in Namen bvb

13 oktober 2018

18u51

Tienduizenden mensen zijn vandaag in Frankrijk op straat gekomen voor het klimaat. Onder meer in Parijs, Lyon, Rijssel, Marseille, Rennes, Bordeaux en Straatsburg betoogden ze tegen het broeikaseffect onder de slogan "Il est encore temps", ofwel "Er is nog tijd". Ook i n Namen zijn meer dan honderd mensen opgestapt in een mars voor het klimaat.

Op het programma stonden meer dan 80 acties in het hele land. In Parijs kwamen 14.500 mensen opdagen. Lyon had de op één na hoogste mobilisatie met 10.000 mensen volgens de prefectuur.

In Rennes liepen 3.000 tot 4.000 mensen op. Ze herinnerden eraan dat we "de strijd voor klimaat en het sociale moeten combineren, omdat de schade van de opwarming van de aarde eerst de armsten zal treffen."

Elders marcheerden 3.200 mensen in Rijssel, 2.500 in Bordeaux en 1.850 in Straatsburg onder een stralende zon.

Namen

In Namen kwam de actie er na een oproep van YouTubers begin vorige week. Zij riepen iedereen op aandacht te vragen voor het klimaat door middel van de hashtag #IlEstEncoreTemps. Daar startte de mars om 14 uur op de place d'Armes, tevens ook het eindpunt van de manifestatie. Onder de deelnemers bevonden zich ook verschillende politici, onder wie schepen Arnaud Gavroy van Ecolo.