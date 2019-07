Tienduizenden begraven poststukken gevonden in Nederlands bos Caspar Naber

11 juli 2019

10u04

Bron: AD.nl 3 Dankzij een alerte hondenbezitter zijn gisteren duizenden poststukken opgegraven in het Goois Natuurreservaat bij het Nederlandse Laren. Ze bleken afkomstig te zijn van postbezorgingsbedrijf Sandd. Dat betreurt de zaak ‘zeer’ en is een onderzoek gestart naar de schuldige postbode(s), die blijkbaar liever putten graven dan post bedelen.

Tussen de stukken post zaten volgens de vinder aardig wat ‘blauwe enveloppen’ van de Nederlandse Belastingdienst en ook witte enveloppen van verschillende ziekenhuizen. De man, die zijn naam liever niet gepubliceerd wil zien, ontdekte de gedumpte lading post na een wandeling met zijn hond in het bos. “De melder zag dat er behoorlijk was gegraven, maar dat het ook weer netjes was achtergelaten. Hij had ook een deel van een schop gevonden en vertrouwde het daarom niet’’, zegt de politie Gooise Meren op haar Facebookpagina.

Acht gaten

Met een sondeerstok en enkele spades onderzochten agenten de bewuste plek. Al snel bleek volgens de politie dat er op meer dan één plek was gegraven. “De collega's troffen meerdere gaten aan met daarin duizenden poststukken. Ze lagen er waarschijnlijk nog niet zo lang omdat ze in zeer goede staat verkeerden.’’



De vinder spreekt van tienduizenden poststukken die op maar liefst acht plekken begraven lagen. “Je moest eerst een halve meter diep graven, en daarna nog een halve meter diep om alle post eruit te halen’’, verklaarde hij tegenover De Telegraaf. “Ik kreeg er een beetje een Breaking Bad-gevoel bij. Zo van: o, hier ligt ook! En hier ook!”

Zoektocht naar verantwoordelijke postbode(s)

Postbezorgingsbedrijf Sandd haalde de lading gedumpte post vanmiddag op en startte meteen een onderzoek. “Hier zijn we natuurlijke allesbehalve trots op. Dit is op zijn zachts gezegd geen fijn verhaal’’, zegt woordvoerster Margot van de Coterlet tegen het AD.

Het onderzoek spitst zich volgens haar eerst toe op post die nog bezorgd kan worden. Om welke verzenders het gaat, kan ze nog niet zeggen. Pas daarna volgt de zoektocht naar de verantwoordelijke postbezorger(s). “Die kunnen we achterhalen aan de hand van de huisnummers en de periode waarin de post bezorgd had moeten worden. Zodra duidelijk is om wie het gaat, zullen we passende maatregelen nemen.’’

Tweede keer?

Volgens een inwoonster van Laren is het al de tweede keer in korte tijd dat er in het bewuste gebied poststukken van Sandd werden gedumpt. “Ik heb in februari ook een hele berg post gevonden in de bosjes bij de Harmen Vosweg (naast het Goois Natuurreservaat). Was ook van Sandd. Ze hebben dit uiteindelijk zelf opgehaald’’, meldt ze in een reactie onder het politiebericht op Facebook.

Het postbezorgingsbedrijf kan het verhaal niet bevestigen maar evenmin uitsluiten. “Het zou heel goed kunnen maar ook niet. Ik weet het gewoon niet’’, zegt de woordvoerster. Sandd screent postbezorgers volgens haar op hun arbeidsethos (werkhouding), maar dat biedt geen garantie. “We hebben in totaal 18.000 postbezorgers. Daar kan altijd iemand tussen zitten die het niet zo nauw neemt. Het blijft per slot van rekening mensenwerk’’, aldus van de Coterlet.

