Tienduizend werknemers geëvacueerd en openbaar vervoer verstoord na vondst bom WO II in Keulen HLA

21 januari 2020

12u17

Bron: Belga 2 In de Duitse stad Keulen hebben dinsdag ongeveer tienduizend werknemers hun arbeidsplaats tijdelijk moeten verlaten wegens het onschadelijk maken van een bom uit de Tweede Wereldoorlog, zo heeft een stedelijke woordvoerster aan het Duitse persbureau DPA meegedeeld. Ook het openbaar vervoer raakte verstoord.

De bom bevindt zich aan de rechteroever van de Rijn in een buurt waar vele bedrijven hun zetel hebben en kortbij de drukke spoorwegbrug Hohenzollern. Het explosief is gisterenavond bij toeval ontdekt op een bouwwerf. Het gaat om een Amerikaanse bom van 500 kilo. De ontmijning start deze middag.

Nabijgelegen gebouwen zoals de opera, meerdere kantoren en de studio's van televisiezender RTL werden ontruimd, in totaal zowat tienduizend mensen. Geen enkele trein mag over de Hohenzollern, zeggen de Duitse Spoorwegen (DB). Het kleinere treinstation Messe-Deutz ging dicht, met vertragingen en annulaties als gevolg. Het luchtruim ging dicht en het scheepvaartverkeer in de bewuste zone is stilgelegd.

Vondsten van nog uit de Tweede Wereldoorlog daterende vliegtuigbommen zijn geen zeldzaamheid in Duitsland. Zo hebben geallieerde luchtbombardementen de binnenstad van Keulen in grote mate verwoest.