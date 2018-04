Tienduizend dollar boete voor restauranteigenaar omdat hij zwarte man vooraf liet betalen Chris Klomp

30 april 2018

10u41

Bron: AD.nl 0 De eigenaar van een Chinees restaurant in Canada moet een zwarte man tienduizend dollar betalen na een klacht over discriminatie. De man ging in mei 2014 naar het restaurant en kreeg daar te horen dat hij vooraf moest betalen. Blanke gasten mochten gewoon na het eten de rekening voldoen.

In het restaurant in Toronto kreeg Emile Wickham en zijn drie zwarte vrienden eerst nog te horen dat hij vooraf moest betalen omdat dit simpel het beleid van het restaurant was. Toen Wickham echter aan andere gasten vroeg of ze vooruit hadden betaald, hoorde hij dat dit niet het geval was. Een medewerker van het restaurant gaf later toe dat alleen het zwarte gezelschap werd gevraagd eerst te betalen voor het eten.

Wickham ging niet akkoord met vooraf betalen en verliet met zijn vrienden het restaurant.

Discriminatie

Een rechtbank in Canada heeft nu besloten dat het restaurant zich schuldig heeft gemaakt aan discriminatie door Wickham en zijn vrienden anders te behandelen en er van uit te gaan dat hij louter door zijn zwarte huidskleur over zou kunnen gaan tot diefstal.

Het restaurant Hong Shing was zelf niet vertegenwoordigd tijdens de rechtszaak. Eerder liet de eigenaar wel weten dat het restaurant vaker last heeft van 'dine and dash'; bezoekers die komen eten en daarna wegrennen zonder te betalen. Het restaurant zou daarom klanten die niet bekend waren, vragen om vooraf te betalen.

De rechtbank ging niet mee in dit verweer, omdat er geen bewijs is dat een dergelijk beleid er was, noch dat de andere gasten die avond vaste klanten waren.