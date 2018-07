Tien vrijwilligers van Amerikaanse brandweer opgepakt na brandstichting David van der Heeden

12 juli 2018

10u14

Bron: AD 3 In de Amerikaanse staat North Carolina zijn bij twee brandweerkorpsen tien vrijwilligers opgepakt wegens brandstichting. De groep een reeks branden hebben aangestoken rond de plaatsen Fairmont en Orrum.

De politie pakte de vrijwilligers op nadat de afgelopen twee jaar verschillende verlaten gebouwen en natuurgebieden in vlammen opgingen. In de plaatsen waar dat gebeurde, waren zij werkzaam voor het brandweerkorps.



De autoriteiten kwamen de tien op het spoor in het onderzoek naar twaalf aangestoken branden. Bij elkaar zijn negentig aanklachten geformuleerd. Onder de arrestanten zij ook een voormalig politieman een een gevangenisbewaarder.



De verdachten, in de leeftijd van 17 tot 42 jaar, lijken samengewerkt te hebben bij hun pyromanie. Ze worden naast de brandstichtingen ook aangeklaagd wegens samenzwering. De verwachting is dat het onderzoek meer verdachten oplevert.

Lees ook: Tiener moet 31 miljoen euro betalen omdat hij op domme manier bosbrand veroorzaakte