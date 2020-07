Tien soldaten gedood door jihadisten in noordoosten van Nigeria IB

14 juli 2020

01u23

Bron: Belga 0 In het noordoosten van Nigeria zijn maandag tien soldaten gedood door jihadisten bij twee verschillende incidenten. Dat hebben bronnen binnen de hulpdiensten gemeld.

Bij een aanval door jihadisten op een militair konvooi in de buurt van het dorp Kumulla, in de staat Borno, kwamen acht soldaten om het leven. Enkele uren na die aanval stierven in dezelfde staat twee andere andere soldaten bij een gevecht tussen een legerpatrouille en een groep jihadisten in het dorp Kolore.

Een week geleden werden in dezelfde regio ook al 35 Nigeriaanse soldaten gedood en 30 anderen werden als vermist opgegeven.

Al honderden soldaten omgekomen

Volgens het Nigeriaanse leger is het noordoosten van het land niet meer het toneel van geweld door jihadistische groepen, maar toch zijn de afgelopen jaren honderden soldaten omgekomen door gelijkaardige aanvallen door de groep Islamitische Staat in West-Afrika (Iswap), een splintergroep van Boko Haram. Die groep is uitzonderlijk actief sinds haar oprichting in 2016 en voert ook regelmatig aanvallen uit tegen medewerkers van ngo's.

Sinds 2009 zijn in het noordoosten van Nigeria door geweld al meer dan 36.000 mensen om het leven gekomen. Meer dan 2 miljoen mensen zijn nog op de vlucht.



